Симона ХАЛЕП: «Хорошо, что в финале не придется играть со Свитолиной»

Румынка ранее дважды проигрывала матчи за титул в Риме украинской теннисистке

  • 21.09.2020 12:10
  • 801 просмотр
  • 1 комментарий
Симона ХАЛЕП: «Хорошо, что в финале не придется играть со Свитолиной»
© WTA. Симона Халеп и Каролина Плишкова

Лидер посева на турнире в Риме Симона Халеп (№2 WTA) поделилась ожиданиями от предстоящего финала против Каролины Плишковой (№3 WTA). 
 
«Хорошо, что мне не придется играть со Свитолиной, потому что я уже дважды проигрывала ей. 
 
Очень хочу выиграть этот титул, но это будет непросто», – сказала Халеп.
 
Ранее румынская теннисистка дважды играла в финале турнира в Риме и дважды проиграла украинке Элине Свитолиной.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Newvlad
      Newvlad, 21.09.2020 12:27
    -2
    ,,Хорошо, что не придется играть с Халеп"- подумала Свитолина. ,,Играть с Монфисом куда увлекательней, тем более в Страссбурге или Париже!''
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности