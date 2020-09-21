Симона ХАЛЕП: «Хорошо, что в финале не придется играть со Свитолиной»

Лидер посева на турнире в Риме Симона Халеп (№2 WTA) поделилась ожиданиями от предстоящего финала против Каролины Плишковой (№3 WTA).



«Хорошо, что мне не придется играть со Свитолиной, потому что я уже дважды проигрывала ей.



Очень хочу выиграть этот титул, но это будет непросто», – сказала Халеп.



Ранее румынская теннисистка дважды играла в финале турнира в Риме и дважды проиграла украинке Элине Свитолиной.