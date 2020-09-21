ЛЕОНЕНКО – о пенальти в ворота Шахтера: «Глупая ошибка Степаненко»

Специалист считает, что нарушение было

  • 21.09.2020 11:58
  • 2087 просмотров
  • 4 комментария
ЛЕОНЕНКО – о пенальти в ворота Шахтера: «Глупая ошибка Степаненко»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о моменте с назначением пенальти в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» (2:2).
 
«Для меня – чистый пенальти. Толчок был. Просто упал Кабаев красиво, но толчок все равно был. И Кабаев правильно сыграл.
 
А мяч задел Тарас Степаненко? Он задел тело. Это была глупая ошибка», – сказал экс-игрок «Динамо».
 
Видео эпизода

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Источник — Великий футбол

(1 голос)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 12:37
    0
    Maslyaspor, 21.09.2020 12:23
    Та ладно?!?! Не можете быть!!! Это же не по методичке Денисова !!! Там пеналя не было там Степаненко никого не трогал!
    Леону видно натякають на гебельсканалах, що будуть перїджати на Донбас арену. і він задумується над тим, щоб до Суркіса знову підлизатися...
    Ссылка
    samird
      samird, 21.09.2020 12:30
    +1
    Maslyaspor, 21.09.2020 12:23
    Та ладно?!?! Не можете быть!!! Это же не по методичке Денисова !!! Там пеналя не было там Степаненко никого не трогал!
    Там настолько очевидный был пенальти, что все оправдания выглядят жалко и никчемно. Как я уже говорил - не первый и не последний подобный фол и пенальти у Тараса. И в международных матчах это аукается.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 12:29
    +2
    Степаненко, як і П'ятов, на порозі крутого піке. Забагато помилок останнім часом.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 21.09.2020 12:23
    +3
    Та ладно?!?! Не можете быть!!! Это же не по методичке Денисова !!! Там пеналя не было там Степаненко никого не трогал!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 21.09.2020 12:23
    +3
    Та ладно?!?! Не можете быть!!! Это же не по методичке Денисова !!! Там пеналя не было там Степаненко никого не трогал!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 12:29
    +2
    Степаненко, як і П'ятов, на порозі крутого піке. Забагато помилок останнім часом.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 21.09.2020 12:30
    +1
    Maslyaspor, 21.09.2020 12:23
    Та ладно?!?! Не можете быть!!! Это же не по методичке Денисова !!! Там пеналя не было там Степаненко никого не трогал!
    Там настолько очевидный был пенальти, что все оправдания выглядят жалко и никчемно. Как я уже говорил - не первый и не последний подобный фол и пенальти у Тараса. И в международных матчах это аукается.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 12:37
    0
    Maslyaspor, 21.09.2020 12:23
    Та ладно?!?! Не можете быть!!! Это же не по методичке Денисова !!! Там пеналя не было там Степаненко никого не трогал!
    Леону видно натякають на гебельсканалах, що будуть перїджати на Донбас арену. і він задумується над тим, щоб до Суркіса знову підлизатися...
    Ссылка
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