ЛЕОНЕНКО – о пенальти в ворота Шахтера: «Глупая ошибка Степаненко»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о моменте с назначением пенальти в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» (2:2).



«Для меня – чистый пенальти. Толчок был. Просто упал Кабаев красиво, но толчок все равно был. И Кабаев правильно сыграл.



А мяч задел Тарас Степаненко? Он задел тело. Это была глупая ошибка», – сказал экс-игрок «Динамо».



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