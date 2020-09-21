Ингулец вскоре подпишет двух легионеров

Клуб из Петрово усилит состав нападающими

  • 21.09.2020 11:48
  • 793 просмотра
  • 1 комментарий
Ингулец вскоре подпишет двух легионеров
© ФК Ингулец

После календарного матча с «Десной» футболисты «Ингульца» получили дополнительный день отдыха.

Из-за участия очередного соперника команды из Петрово в чемпионате УПЛ - «Колоса», в Лиге Европы, их очный поединок перенесен на 27 сентября, поэтому подопечные Сергея Лавриненко возобновят тренировочный процесс во вторник.

Тем временем, как сообщают источники, в Петрово уже приехал один из потенциальных новичков-легионеров, приезд еще одного ожидается сегодня вечером. Их фамилии в клубе не афишируют. Известно, что они нападающие.

Напомним, что в поединке третьего тура «Ингулец» разошелся миром с «Десной» (1:1) и с двумя очками занимает десятое место.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    romanchik.8409
      romanchik.8409, 21.09.2020 12:44
    0
    Таджики на подходе!!
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 21.09.2020 12:44
    0
    Таджики на подходе!!
    Ссылка
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