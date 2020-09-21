Ингулец вскоре подпишет двух легионеров

После календарного матча с «Десной» футболисты «Ингульца» получили дополнительный день отдыха.

Из-за участия очередного соперника команды из Петрово в чемпионате УПЛ - «Колоса», в Лиге Европы, их очный поединок перенесен на 27 сентября, поэтому подопечные Сергея Лавриненко возобновят тренировочный процесс во вторник.

Тем временем, как сообщают источники, в Петрово уже приехал один из потенциальных новичков-легионеров, приезд еще одного ожидается сегодня вечером. Их фамилии в клубе не афишируют. Известно, что они нападающие.

Напомним, что в поединке третьего тура «Ингулец» разошелся миром с «Десной» (1:1) и с двумя очками занимает десятое место.