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21.09.2020 18:00

Альянс — Николаев. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Хозяева стартовали удачнее, но гости без боя не сдадутся

  • 21.09.2020 11:52
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Альянс — Николаев. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
© ФК Альянс

В понедельник, 21-го сентября, состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» примет «Николаев». Матч пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный».

Команды едва успели стартовать в чемпионате Первой лиги Украины, а потому делать серьезные выводы об их форме и уровне игры пока что рано. «Альянс» стартовал удачнее. В первом туре команда из Липовой Долины одолела «ВПК-Агро» со счетом 3:2, а во втором разошлась миром с тернопольской «Нивой» (1:1). Таким образом, после двух сыгранных туров «Альянс» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 4 очка.

«Николаев» в первом туре на выезде обыграл херсонский «Кристалл» со счетом 2:1. Во втором туре «Николаев» проиграл «Металлисту 1925» с таким же счетом 1:2, причем победный гол игрок харьковской команды Вентура забил только на 75-й минуте встречи.

Букмекеры не знают, кому отдать предпочтение в поединке «Альянса» и «Николаева». Чуть ниже коэффициент на победу хозяев — 2,28. На победу гостей дают 2,66. На ничью предлагают коэффициент 3,5.

В сущности, итог матча может быть любым, но «Альянс» будет играть на привычном (пусть и не домашнем) стадионе. Да и путь от Николаева до Сум не такой уж близкий. Вероятно, «Альянс», собрав все силы, сможет завоевать необходимые три очка, несмотря на все сопротивление «Николаева». Но гости в любом случае дадут серьезный бой, ведь очки им нужны ничуть не меньше, чем хозяевам.

Ориентировочные составы:

«Альянс»: Важинский — Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Лучик, Поднебенный, Ярошенко, Агапов, Шарай, Сидоренко.

«Николаев»: Лободров — Порох, Кушниренко, Березянский, Мельничук, Охрончук, Витенчук, Ляшевский, Паламар, Яворский, Сула.

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21 сентября, понедельник

«Альянс» — «Николаев»
Сумы. Стадион «Юбилейный». 18:00
Прямая трансляция на YouTube-канале ФК «Альянс»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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