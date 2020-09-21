Луческу доволен? Стало известно, кто рассудит матч Гент – Динамо

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.



Поединок «Гент» - «Динамо», который состоится в среду, 23 сентября, на стадионе «Геламко Арена» в Генте (начало - в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.



40-летнему рефери будут помогать его соотечественники - ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр - Себастьян Колтеску (Румыния).



Арбитр VAR - Массимилиано Иррати (Италия), ассистент арбитра VAR - Чиро Карбоне (Италия).

Ранее стали известны результаты тестов «Динамо» перед матчем с «Гентом».