Луческу доволен? Стало известно, кто рассудит матч Гент – Динамо

В Бельгии будет работать румынская бригада арбитров

  • 21.09.2020 11:38
  • 3126 просмотров
  • 2 комментария
Луческу доволен? Стало известно, кто рассудит матч Гент – Динамо
© УЕФА. Овидиу Хацеган

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.
 
Поединок «Гент» - «Динамо», который состоится в среду, 23 сентября, на стадионе «Геламко Арена» в Генте (начало - в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.
 
40-летнему рефери будут помогать его соотечественники - ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Четвертый арбитр - Себастьян Колтеску (Румыния).
 
Арбитр VAR - Массимилиано Иррати (Италия), ассистент арбитра VAR - Чиро Карбоне (Италия).

Ранее стали известны результаты тестов «Динамо» перед матчем с «Гентом».

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 12:14
    -7
    Ничо, у днонамы поезд всегда и везде есть.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 11:38
    +5
    Суркис все купил
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 11:38
    +5
    Суркис все купил
    Ссылка
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