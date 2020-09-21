Стали известны результаты тестов Динамо перед матчем с Гентом

Перед вылетом в Бельгию на матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Гента» игроки и перcонал киевского «Динамо» сдали тесты на COVID-19.
По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», заболевших в столичном клубе нет.
Напомним, первый матч против «Гента» состоится в среду, 23 сентября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
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