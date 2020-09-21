В понедельник, 21-го сентября, состоится поединок 3-го тура Первой лиги Украины, в котором «Альянс» примет «Николаев».
Матч пройдет в Сумах на стадионе «Юбилейный». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Альянс» — «Николаев». Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины.
В прямом эфире поединок «Альянс» — «Николаев» покажет официальный YouTube-канал ФК «Альянс».
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Источник — Sport.ua
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