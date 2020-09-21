Денис ФАВОРОВ: «Для меня это первые очки с Шахтером»

Защитник «Зари» – о ничьей в матче с действующим чемпионом страны

  • 21.09.2020 11:28
  • 571 просмотр
  • 2 комментария
Денис ФАВОРОВ: «Для меня это первые очки с Шахтером»
© ФК Заря. Денис Фаворов

Защитник «Зари» Денис Фаворов прокомментировал ничью в матче третьего тура УПЛ с «Шахтером» (2:2).
 
- Положительные эмоции. Для меня это первые очки с «Шахтером». Могли победить, могли проиграть. Думаю, ничья – закономерный результат. 
 
- Как оцениваете качели во время матча?
- Сначала «Шахтер» был впереди, потом – мы. Все-таки это «Шахтер» – чемпион страны. Получились такие качели. Жаль, что нам не удалось еще раз выйти вперед.
 
- Не кажется, что слишком долго «Заря» вкатывалась в новый сезон?
- Судя по очкам и турнирному положению – так и есть. Но мы здесь, никуда не деваемся, все только начинается.
 
- Может эта ничья дать эмоциональный толчок команде?
- Почему бы и нет? Считаю, это довольно хороший импульс – очки с действующим чемпионом. Дай бог, чтобы дальше и лучше было.
 
- Матч прошел с болельщиками. Что скажешь?
- Наконец-то есть для кого играть, показывать футбол. Это совсем другой футбол. Болельщики кричат, поддерживают, – сказал Денис.
 
Напомним, Фаворов в прошлом сезоне защищал цвета «Десны», которая проиграла «Шахтеру» все четыре матча в чемпионате. 

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Источник — FootballHub

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 12:18
    0
    Первое и последнее.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 21.09.2020 12:16
    +1
    Може редакція спорт.юа нарешті навчиться без помилок писати: " Бог", Господи допоможи.." т.і.
    Чи це занадто складно для сучасних СМІ?
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 21.09.2020 12:16
    +1
    Може редакція спорт.юа нарешті навчиться без помилок писати: " Бог", Господи допоможи.." т.і.
    Чи це занадто складно для сучасних СМІ?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 12:18
    0
    Первое и последнее.
    Ссылка
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