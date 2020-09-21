Денис ФАВОРОВ: «Для меня это первые очки с Шахтером»

Защитник «Зари» Денис Фаворов прокомментировал ничью в матче третьего тура УПЛ с «Шахтером» (2:2).



- Положительные эмоции. Для меня это первые очки с «Шахтером». Могли победить, могли проиграть. Думаю, ничья – закономерный результат.



- Как оцениваете качели во время матча?

- Сначала «Шахтер» был впереди, потом – мы. Все-таки это «Шахтер» – чемпион страны. Получились такие качели. Жаль, что нам не удалось еще раз выйти вперед.



- Не кажется, что слишком долго «Заря» вкатывалась в новый сезон?

- Судя по очкам и турнирному положению – так и есть. Но мы здесь, никуда не деваемся, все только начинается.



- Может эта ничья дать эмоциональный толчок команде?

- Почему бы и нет? Считаю, это довольно хороший импульс – очки с действующим чемпионом. Дай бог, чтобы дальше и лучше было.



- Матч прошел с болельщиками. Что скажешь?

- Наконец-то есть для кого играть, показывать футбол. Это совсем другой футбол. Болельщики кричат, поддерживают, – сказал Денис.



Напомним, Фаворов в прошлом сезоне защищал цвета «Десны», которая проиграла «Шахтеру» все четыре матча в чемпионате.