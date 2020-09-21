Юрий Максимов – лучший тренер третьего тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Юрия Максимова лучшим тренером 3-го тура УПЛ.
Наставник «Ворсклы» получил средний балл 4,8 из 5 возможных.
Напомним, подопечные Максимова уверенно обыграли «Александрию» (2:0). После трех туров «Ворскла» лидирует в турнирной таблице УПЛ.
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Источник — УПЛ
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