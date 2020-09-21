Илья МАРЧЕНКО: «Больше всего меня волнует то, что я давно не играл»

Украинский теннисист Илья Марченко поделился ожиданиями от стартового поединка в квалификации Ролан Гаррос, в котором он сыграет против Янника Мадена из Германии (№152 ATP).



«Сейчас больше всего меня волнует то, что у меня нет матчевой практики и сразу такой важный турнир. После такой длительной паузы, наверное, не приходилось играть. После операции я не играл около 4 месяцев. Будет тяжело в любом случае. Даже если я на голову сильнее соперника, в матче все может выровняться, так как он уже играл, а я еще нет.



Ситуация с плечом сейчас даже лучше, чем я ожидал. Не делаю на это какую-то скидку. Больше помехой будет именно то, что я давно не играл. После МРТ мне не разрешали подавать в течение 3 недель, нужно было делать инъекции и ударно-волновую терапию. Тренировался в нормальном режиме, какие-то дни приходилось пропускать, потому что после инъекции нельзя было себя нагружать, но в целом доволен тем, как проходили тренировки. Думаю, что сейчас я в достаточно неплохой форме.



С Маденом мы в последний раз играли в Нур-Султане. Знаю, что матч будет тяжелым, независимо от счета. Он любит «покатать», поиграть розыгрыши. Тут достаточно медленно, тяжело забить, думаю, что матч будет длительным. Возможно, где-то скажется то, что у меня нет игровой практики на протяжении 6 месяцев. Тяжело сказать, насколько я готов и как сложится матч. Грунт - не мое любимое покрытие, но я на нем тренируюсь уже достаточно долго, чтобы привыкнуть. Ситуация трудная и сложно предугадать, как сложится матч», – сказал Марченко.