Жеребьевка Ролан Гаррос. Стаховский и Марченко узнали соперников

У мужчин в квалификации турнира в Париже выступят двое украинцев

  • 20.09.2020 18:44
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Жеребьевка Ролан Гаррос. Стаховский и Марченко узнали соперников
© Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка Ролан Гаррос 2020, турнира Большого шлема на грунтовом покрытии.

У мужчин в квалификации соревнований в Париже выступят двое украинцев.

Сергей Стаховский (ATP 181) в 1-м раунде отбора сыграет против колумбийца Даниэля-Элаи Галана (ATP 151).

Соперник Ильи Марченко (ATP 208) по стартовому поединку квалификации будет немец Янник Маден (ATP 152).

Первый раунд квалификации Ролан Гаррос запланирован на 21 сентября.

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Источник — Twitter

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