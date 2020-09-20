Жеребьевка Ролан Гаррос. Стаховский и Марченко узнали соперников

Состоялась жеребьевка Ролан Гаррос 2020, турнира Большого шлема на грунтовом покрытии.
У мужчин в квалификации соревнований в Париже выступят двое украинцев.
Сергей Стаховский (ATP 181) в 1-м раунде отбора сыграет против колумбийца Даниэля-Элаи Галана (ATP 151).
Соперник Ильи Марченко (ATP 208) по стартовому поединку квалификации будет немец Янник Маден (ATP 152).
Первый раунд квалификации Ролан Гаррос запланирован на 21 сентября.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.