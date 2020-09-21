Организаторы Ролан Гаррос отправили 5 теннисистов на карантин

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции подтвердила, что пять участников соревнований отправлены на карантин.



Сообщается, что положительный тест на коронавирус сдали два игрока, которые должны были участвовать в квалификации, еще три спортсмена контактировали с тренером, анализ которого также дал положительный результат.



Период карантина составит 7 дней.

Напомним, в понедельник матчи первого круга квалификации должны провести Сергей Стаховский и Илья Марченко.