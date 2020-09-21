Алексей БЕЛИК: «Шахтеру не удалось взять игру с Зарей под контроль»

Бывший игрок донецкой команды высказался о матче с «Зарей»

  • 21.09.2020 08:16
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Алексей БЕЛИК: «Шахтеру не удалось взять игру с Зарей под контроль»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший игрок сборной Украины Алексей Белик прокомментировал ничью «Зари» и «Шахтера» (2:2) в рамках третьего тура УПЛ.

«Хороший футбол мы увидели в центральном матче тура – в Запорожье. Обе команды были настроены на атаку и сыграли ярко. На первый план в поединке «Зари» и «Шахтера» вышла реализация, и соперники смогли использовать по два момента, а где-то с 70-й минуты «Заря» стала сбивать темп, применять мелкий фол, делать замены. «Горнякам», в свою очередь, не удалось взять игру под контроль. Следует признать, что и «Шахтер», и «Заря» еще не готовы на сто процентов к еврокубкам. В целом, ничья 2:2 – справедливый результат.

«Горняки» хорошо и много тренировались, но занятия не заменят игру. Поэтому, не удивительно, что тонуса «Шахтеру» пока не хватает. Но, команда Луиша Каштру держит в уме Лигу чемпионов, и кондиции быстро наберет.

Вина Трубина в пропущенных голах? Когда мяч влетает в ближний угол, всегда есть какая-то вина… Но грубых ошибок у Трубина не было. Это извечная проблема «Шахтера» - ошибки в обороне. Задаешься одним и тем же вопросом: покроет ли их атака, удастся ли забить больше, чем пропустить?», - сказал Белик.

В следующем туре «Шахтер» 23 сентября сыграет с «Рухом». А «Заря» 27 сентября сыграет на выезде против «Львова».

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Источник — Footboom

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