Андреа ПИРЛО о своем дебюте: «Не хочу копировать чужой стиль»

Экс-игрок «Ювентуса» дебютировал на тренерском посту команды

  • 21.09.2020 07:23
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Андреа ПИРЛО о своем дебюте: «Не хочу копировать чужой стиль»
© ФК Ювентус. Андреа Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о победе команды над «Сампдорией» (3:0) в первом туре чемпионата Италии.

В этой игре Пирло дебютировал в качестве тренера команды.

«Потребуется время, чтобы понять, как мы можем играть. Я не хочу копировать и вставлять чьи-либо идеи, у меня есть собственные идеи, которые намерен адаптировать.
Мы сыграли всего одну или две контрольные игры, но это был хороший дебют, и мы продолжим работать над улучшением.

Важно говорить с игроками — я сам был футболистом еще несколько лет назад, и мне всегда нравилось общаться с тренерами. Важно знать, чего хотят и думают игроки», — сказал Пирло. 

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Источник — Sky Sport Italia

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