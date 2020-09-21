Андреа ПИРЛО о своем дебюте: «Не хочу копировать чужой стиль»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о победе команды над «Сампдорией» (3:0) в первом туре чемпионата Италии.

В этой игре Пирло дебютировал в качестве тренера команды.

«Потребуется время, чтобы понять, как мы можем играть. Я не хочу копировать и вставлять чьи-либо идеи, у меня есть собственные идеи, которые намерен адаптировать.

Мы сыграли всего одну или две контрольные игры, но это был хороший дебют, и мы продолжим работать над улучшением.

Важно говорить с игроками — я сам был футболистом еще несколько лет назад, и мне всегда нравилось общаться с тренерами. Важно знать, чего хотят и думают игроки», — сказал Пирло.

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