Пирло признали самым сексуальным тренером Серии А

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло был признан самым сексуальным тренером Серии А по версии сайта JoyClub, который провел опрос среди 1000 респондентов.
Пирло набрал 23% голосов, и опередил наставника «Кальяри» Эусебио Ди Франческо (15% голосов) и тренера «Беневенто» Филиппо Индзаги (14%).
Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, который сейчас работает в «Роме», замкнул топ-5. Восьмерка лучших рейтинга выглядит следующим образом:
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