Пирло признали самым сексуальным тренером Серии А

В Италии провели интересный опрос

  • 15.09.2020 19:51
  • 799 просмотров
  • 0 комментариев
Пирло признали самым сексуальным тренером Серии А
© twitter.com/juventusfcen

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло был признан самым сексуальным тренером Серии А по версии сайта JoyClub, который провел опрос среди 1000 респондентов.

Пирло набрал 23% голосов, и опередил наставника «Кальяри» Эусебио Ди Франческо (15% голосов) и тренера «Беневенто» Филиппо Индзаги (14%).

Экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, который сейчас работает в «Роме», замкнул топ-5. Восьмерка лучших рейтинга выглядит следующим образом:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности