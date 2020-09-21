Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо было сложно вскрыть оборону Львова»

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Львовом» (3:1) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«В этом матче я знал, что Луческу сделает ротацию. Динамо было сложно вскрыть оборону Львова. Сейчас мы увидели проблему ведущих клубов при выходе из обороны.

Во втором тайме вышел Шепелев. У меня до сих пор в памяти имиджевый матч против Мариуполя, когда Шапаренко, Цыганков и Беседин вытащили игру для Киева, после чего последовал конфликт с Хацкевичем и он пропал. Сейчас парень заслуживает, чтобы о нем говорили лестно», - сказал Шевчук.