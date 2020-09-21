Марсель вырвал ничью в матче с Лиллем

«Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» в матче 4-го тура Лиги 1 со счетом 1:1.
Форвард гостей Луис Араужо открыл счет на 47-й минуте. Марсельцы сравняли счет за 5 минут до конца основного времени: отличился Валер Жермен.
В турнирной таблице «Лилль» (8 очков) занимает пятое место, «Марсель» (7) идет седьмым.
Чемпионат Франции. 4-й тур
«Марсель» (Марсель) — «Лилль» (Лилль) — 1:1
Голы: Жермен, 85. — Араужо, 47.
Напомним, ранее «Мец», «Монпелье», и «Страсбург» одержали победы.
Источник — Sport.ua
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