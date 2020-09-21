ЛЕОНЕНКО: «За первый тайм снимаю шляпу перед всеми игроками Зари и Шахтера»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результате матча 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» (2:2).

«Хочу отметить первый тайм. Во втором команды перестраховывались. Последние две игры у «Зари» получились провальные, а тут — и «Шахтер» выдал, и «Заря»... За первый тайм снимаю шляпу перед всеми футболистами», - сказал Леоненко.

Следующий соперник «Шахтера» — львовский «Рух». Матч состоится 23 сентября. В свою очередь «Заря» 27 сентября сыграет на выезде против «Львова».