ЛЕОНЕНКО: «За первый тайм снимаю шляпу перед всеми игроками Зари и Шахтера»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результате матча 3-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» (2:2).
«Хочу отметить первый тайм. Во втором команды перестраховывались. Последние две игры у «Зари» получились провальные, а тут — и «Шахтер» выдал, и «Заря»... За первый тайм снимаю шляпу перед всеми футболистами», - сказал Леоненко.
Следующий соперник «Шахтера» — львовский «Рух». Матч состоится 23 сентября. В свою очередь «Заря» 27 сентября сыграет на выезде против «Львова».
Источник — Футбол 1/2/3
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