Стала известна пара финалистов грунтового Мастерса в Риме

Джокович имеет отличный шанс обойти Надаля по количеству выигранных трофеев данной категории

  • 20.09.2020 23:33
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Стала известна пара финалистов грунтового Мастерса в Риме
© ATP. Новак Джокович

В воскресенье на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/2 финала у мужчин.
 
Первый номер посева Новак Джокович в двух сетах разобрался с норвежцем Каспером Руудом, а Денис Шаповалов и Диего Шварцман устроили настоящую зарубу за вторую путевку в главный матч турнира. Победителем из этой дуэли вышел аргентинец, который впервые вышел в финал Мастерса.

Напомним, Рафаэль Надаль покинул турнир на стадии 1/2 финала. У испанца на данный момент равенство с Джоковичем по количеству выигранных Мастерсов (по 35). Серб имеет отличную возможность выйти на чистую первую позицию по этому показателю.

Рим. 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Каспер Рууд – 7:5, 6:3
 Денис Шаповалов [12] –  Диего Шварцман [8] – 4:6, 7:5, 6:7(4)

Ранее определилась пара финалисток на турнире в Риме.

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Источник — Sport.ua

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