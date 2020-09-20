Стала известна пара финалистов грунтового Мастерса в Риме

В воскресенье на Открытом чемпионате Италии по теннису прошли матчи 1/2 финала у мужчин.



Первый номер посева Новак Джокович в двух сетах разобрался с норвежцем Каспером Руудом, а Денис Шаповалов и Диего Шварцман устроили настоящую зарубу за вторую путевку в главный матч турнира. Победителем из этой дуэли вышел аргентинец, который впервые вышел в финал Мастерса.

Напомним, Рафаэль Надаль покинул турнир на стадии 1/2 финала. У испанца на данный момент равенство с Джоковичем по количеству выигранных Мастерсов (по 35). Серб имеет отличную возможность выйти на чистую первую позицию по этому показателю.

Рим. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд – 7:5, 6:3

Денис Шаповалов [12] – Диего Шварцман [8] – 4:6, 7:5, 6:7(4)

Ранее определилась пара финалисток на турнире в Риме.