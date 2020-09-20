ВИДЕО. Дубль Морозко принес Колосу комфортный перевес над Рухом

Сегодня, 20 сентября, проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле во Львове в 19:30 вышли местный «Рух» и «Колос» из Ковалевки.
Дубль Евгения Морозко принес гостям комфортный перевес в первом тайме. Хавбек отличился на 4-й и 20-й минутах.
ГОЛ! 0:1. Евгений Морозко, 4 мин.
ГОЛ! 0:2. Евгений Морозко, 20 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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