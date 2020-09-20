ВИДЕО. Дубль Морозко принес Колосу комфортный перевес над Рухом

Хавбек отличился дважды в первом тайме, на 4-й и 20-й минутах

  • 20.09.2020 20:35
  • 1721 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дубль Морозко принес Колосу комфортный перевес над Рухом
© ФК Колос. Евгений Морозко

Сегодня, 20 сентября, проходит матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле во Львове в 19:30 вышли местный «Рух» и «Колос» из Ковалевки.

Дубль Евгения Морозко принес гостям комфортный перевес в первом тайме. Хавбек отличился на 4-й и 20-й минутах.

ГОЛ! 0:1. Евгений Морозко, 4 мин.

ГОЛ! 0:2. Евгений Морозко, 20 мин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.09.2020 21:24
    0
    Морозко надо было бы поблагодарить за непростой голевой пас от Селезнева.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.09.2020 21:24
    0
    Морозко надо было бы поблагодарить за непростой голевой пас от Селезнева.
    Ссылка
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