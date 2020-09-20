Оценки матча Заря – Шахтер. Кочергин – лучший

«Заря» отобрала очки у «Шахтера»

  • 20.09.2020 19:50
  • 457 просмотров
  • 2 комментария
Оценки матча Заря – Шахтер. Кочергин – лучший

Вашему вниманию оценки Sport.ua за матч третьего тура УПЛ «Заря» - «Шахтер», который завершился боевой ничьей – 2:2.

Лучшим игроком матча стал автор первого гола «Зари» Владислав Кочергин – 7 баллов. Худшими на поле были признаны четыре игрока «Шахтера»: Тарас Степаненко, Манор Соломон, Тете и Жуниор Мораес.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Заря» - «Шахтер:

  

Замены «Зари»: Максим Гречкин - 5,5; Ловро Цвек - 6,0; Александр Гладкий - б/о; Михайло Перович - б/о.

Замены «Шахтера»: Тете - 5,0; Маркос Антонио - б/о; Евгений Коноплянка - б/о; Фернандо - б/о.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 20.09.2020 20:00
    +1
    а чому Коноплянка б/о? там реально 3.бо меншої оцінки немає...Коноплянка реально показав,що зараз він нулячий...
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 20.09.2020 19:52
    +1
    Показал хорошую игру!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 20.09.2020 20:00
    +1
    а чому Коноплянка б/о? там реально 3.бо меншої оцінки немає...Коноплянка реально показав,що зараз він нулячий...
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 20.09.2020 19:52
    +1
    Показал хорошую игру!
    Ссылка
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