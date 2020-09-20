Оценки матча Заря – Шахтер. Кочергин – лучший

Вашему вниманию оценки Sport.ua за матч третьего тура УПЛ «Заря» - «Шахтер», который завершился боевой ничьей – 2:2.
Лучшим игроком матча стал автор первого гола «Зари» Владислав Кочергин – 7 баллов. Худшими на поле были признаны четыре игрока «Шахтера»: Тарас Степаненко, Манор Соломон, Тете и Жуниор Мораес.
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
Оценки Sport.ua за матч «Заря» - «Шахтер:
Замены «Зари»: Максим Гречкин - 5,5; Ловро Цвек - 6,0; Александр Гладкий - б/о; Михайло Перович - б/о.
Замены «Шахтера»: Тете - 5,0; Маркос Антонио - б/о; Евгений Коноплянка - б/о; Фернандо - б/о.
Источник — Sport.ua
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