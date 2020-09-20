Челси – Ливерпуль. Тьяго Алькантара остался в запасе

Сегодня «Челси» в центральном матче второго тура АПЛ принимает «Ливерпуль». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч. Звездный новичок «Ливерпуля» Тьяго Алькантара остался в запасе.
«Челси»: Аррисабалага – Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс – Жоржиньо, Канте – Маунт, Ковачич – Вернер, Хаверц.
Запасные: Кабальеро, Томори, Аспиликуэта, Баркли, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои.
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Фабиньо, Александер-Арнольд – Вейналдум, Хендерсон, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Цимикас, Тьяго, Милнер, Джонс, Минамино, Ориги.
Источник — Sport.ua
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