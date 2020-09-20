ФОТО. Вернидуб присутствует на матче Заря – Шахтер

Сегодня «Заря» во втором туре УПЛ в Запорожье принимает «Шахтер». Бывший наставник «Зари» Юрий Вернидуб был замечен на трибунах во время матча:
Напомним, сейчас Юрий Вернидуб безработный. В конце августа он покинул «Шахтер» Солигорск.
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Источник — Sport.ua
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