ФОТО. Вернидуб присутствует на матче Заря – Шахтер

Экс-тренер «Зари» заехал посмотреть на бывшую команду

  • 20.09.2020 17:34
  • 1702 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Вернидуб присутствует на матче Заря – Шахтер
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Сегодня «Заря» во втором туре УПЛ в Запорожье принимает «Шахтер». Бывший наставник «Зари» Юрий Вернидуб был замечен на трибунах во время матча:

Напомним, сейчас Юрий Вернидуб безработный. В конце августа он покинул «Шахтер» Солигорск.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 20.09.2020 18:30
    -1
    готова заміна Скрипнику. Михайленко після трьох стартових пішов... чим Скрипник кращий?
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 20.09.2020 17:39
    +4
    Он не безработный, а свободный.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 20.09.2020 17:39
    +4
    Он не безработный, а свободный.
    Ссылка
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