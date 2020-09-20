Килиан МБАППЕ: «Счастлив вернуться»

21-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в поединке 4-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (3:0).

Мбаппе вышел в стартовом составе ПСЖ и отметился забитым голом с пенальти на 38-й минуте. На 79-й минуте Килиан был заменен на Сарабию. В начале сентября у Мбаппе был диагностирован коронавирус, из-за чего он пропустил две недели.

«Счастлив вернуться», — написал Килиан в Instagram, комментируя фото с матча.