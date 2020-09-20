Убойный дуэт. Кейн и Сон Хын Мин установили рекорд АПЛ

Сегодня «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ на выезде разгромил «Саутгемптон» - 5:2.

Результат матча сделал дуэт форвардов «Тоттенхэма» - Сон Хын Мин, который сделал покер, и Харри Кейн. При чем, все четыре своих гола кореец забил с передач Кейна.

Таким образом, дуэт форвардов «Шпор» установил рекорд АПЛ. Ранее ни один игрок не делал покер в матче АПЛ с передач одного и того же игрока.