Убойный дуэт. Кейн и Сон Хын Мин установили рекорд АПЛ

Сегодня «Тоттенхэм» во втором туре АПЛ на выезде разгромил «Саутгемптон» - 5:2.
Результат матча сделал дуэт форвардов «Тоттенхэма» - Сон Хын Мин, который сделал покер, и Харри Кейн. При чем, все четыре своих гола кореец забил с передач Кейна.
Таким образом, дуэт форвардов «Шпор» установил рекорд АПЛ. Ранее ни один игрок не делал покер в матче АПЛ с передач одного и того же игрока.
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Источник — Opta
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