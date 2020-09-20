Андрей Гитченко провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Ингульца» (1:1) стал 200-м для 35-летнего защитника черниговцев Андрея Гитченко в чемпионатах Украины. 67 встреч он отыграл за «Александрию», где 9 лет назад начал свою карьеру в элитном дивизионе, 58 - за «Десну», 55 - за «Карпаты», 11 - за «Кривбасс» и 9 - за «Арсенал».
Между тем юбилейный матч Андрей отметил юбилейным 10-м голом в УПЛ. 6 раз он отличился взятием ворот в рядах своего нынешнего клуба, 3 - в составе александрийцев и 1 - за «львов».
Юбилейные матчи Андрея Гитченко в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Гитченко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
08.07.2011
|
Александрия
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
50-й
|
19.03.2014
|
Карпаты
|
Севастополь (д)
|
2:0
|
100-й
|
23.07.2016
|
Александрия
|
Динамо (г)
|
1:5
|
150-й
|
23.09.2018
|
Десна
|
Динамо (г)
|
0:4
|
200-й
|
19.02.2020
|
Десна
|
Ингулец (г)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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