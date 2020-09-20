Андрей Гитченко провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Ингульца» (1:1) стал 200-м для 35-летнего защитника черниговцев Андрея Гитченко в чемпионатах Украины. 67 встреч он отыграл за «Александрию», где 9 лет назад начал свою карьеру в элитном дивизионе, 58 - за «Десну», 55 - за «Карпаты», 11 - за «Кривбасс» и 9 - за «Арсенал».

Между тем юбилейный матч Андрей отметил юбилейным 10-м голом в УПЛ. 6 раз он отличился взятием ворот в рядах своего нынешнего клуба, 3 - в составе александрийцев и 1 - за «львов».

Юбилейные матчи Андрея Гитченко в чемпионатах Украины