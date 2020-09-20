Андрей Гитченко провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Юбилейную игру 35-летний защитник «Десны» отметил 10-м голом в УПЛ

  • 20.09.2020 16:13
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Андрей Гитченко провел 200-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Десна

Поединок против «Ингульца» (1:1) стал 200-м для 35-летнего защитника черниговцев Андрея Гитченко в чемпионатах Украины. 67 встреч он отыграл за «Александрию», где 9 лет назад начал свою карьеру в элитном дивизионе, 58 - за «Десну», 55 - за «Карпаты», 11 - за «Кривбасс» и 9 - за «Арсенал».

Между тем юбилейный матч Андрей отметил юбилейным 10-м голом в УПЛ. 6 раз он отличился взятием ворот в рядах своего нынешнего клуба, 3 - в составе александрийцев и 1 - за «львов».

Юбилейные матчи Андрея Гитченко в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Гитченко

Соперник

Счет

1-й

08.07.2011

Александрия

Ворскла (г)

1:0

50-й

19.03.2014

Карпаты

Севастополь (д)

2:0

100-й

23.07.2016

Александрия

Динамо (г)

1:5

150-й

23.09.2018

Десна

Динамо (г)

0:4

200-й

19.02.2020

Десна

Ингулец (г)

1:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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