Трубин и Корниенко – в основе Шахтера на матч с Зарей

Сегодня, 20 сентября, «Заря» в третьем туре УПЛ дома принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина, Кабаев, Громов
Запас: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес
Запас: Пятов, Болбат, Бондарь, Тете, Коноплянка, Маркос Антонио, Майкон, Фернандо, Коваленко
Источник — УПЛ
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