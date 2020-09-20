Трубин и Корниенко – в основе Шахтера на матч с Зарей

Стали известны стартовые составы команд

  • 20.09.2020 16:14
  • 921 просмотр
  • 1 комментарий
Трубин и Корниенко – в основе Шахтера на матч с Зарей
© ФК Шахтер

Сегодня, 20 сентября, «Заря» в третьем туре УПЛ дома принимает «Шахтер». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Назарина, Кабаев, Громов
Запас: Василь, Жуниор, Гречкин, Цвек, Сухарь, Чайковский, Янаков, Гладкий, Перович

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес
Запас: Пятов, Болбат, Бондарь, Тете, Коноплянка, Маркос Антонио, Майкон, Фернандо, Коваленко

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Источник — УПЛ

(12 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 16:22
    +1
    Давно пора Трубина ставить. Пятов совсем стал никакой.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 16:22
    +1
    Давно пора Трубина ставить. Пятов совсем стал никакой.
    Ссылка
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