ФОТО. Полноправные хозяева. Рух забрендировал Арену Львов в свои цвета

Сегодня, 20 сентября «Рух» в третьем туре УПЛ на «Арене Львов» принимает «Колос». Накануне матча новичок УПЛ завешал раздевалку, подтрибунные помещения и трибуны «Арены Львов» своей символикой:
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