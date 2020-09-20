ФОТО. Полноправные хозяева. Рух забрендировал Арену Львов в свои цвета

Львовский стадион завешан символикой «Руха»

  • 20.09.2020 15:48
  • 1943 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Полноправные хозяева. Рух забрендировал Арену Львов в свои цвета
© facebook.com/ruhlviv

Сегодня, 20 сентября «Рух» в третьем туре УПЛ на «Арене Львов» принимает «Колос». Накануне матча новичок УПЛ завешал раздевалку, подтрибунные помещения и трибуны «Арены Львов» своей символикой:

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Источник — Facebook

(21 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 16:47
    -1
    Maks7777, 20.09.2020 16:20
    Да вы хотябы ФК Львов бы выбб.ебали.а шахте может в створ ворот если попадете и то за радость!!
    понос слов при запоре мысли, даyнбасец. Львов выебан, как и твой шлактер со счетом 3-1
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 20.09.2020 16:20
    -1
    Александр Шевченко, 20.09.2020 16:14
    Теперь осталось выeбать шлактер на следующей неделе
    Да вы хотябы ФК Львов бы выбб.ебали.а шахте может в створ ворот если попадете и то за радость!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 16:14
    -2
    Теперь осталось выeбать шлактер на следующей неделе
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 20.09.2020 16:13
    -2
    Да пусть хоть Львов переименуют в рух оно им на поможеттт
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