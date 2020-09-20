Цыганков вышел на второе место в рейтинге пенальтистов Динамо в УПЛ

Украинский полузащитник реализовал одиннадцатиметровый в матче со «Львовом»

  • 20.09.2020 15:34
  • 1020 просмотров
  • 2 комментария
Цыганков вышел на второе место в рейтинге пенальтистов Динамо в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

На 48-й минуте игры 3-го тура УПЛ «Динамо» — «Львов» (3:1) «бело-синие» получили право пробить пенальти.

11-метровый взялся исполнять Виктор Цыганков, который только вышел на замену. Виктор пробивал пенальти 15-й раз в чемпионате Украине за свою карьеру и реализовал 11-метровый 14-й раз.

По количеству голов с «точки» в составе киевлян в чемпионатах Украины Цыганков догнал Диого Ринкона и теперь делит с ним второе место условного рейтинга.

1. Сергей Ребров (28 попыток, 24 гола)
2-3. Диого Ринкон (15 попыток, 14 голов)
2-3. Виктор Цыганков (15 попыток, 14 голов)
4. Андрея Ярмоленко (13 попыток, 12 голов)
5-6. Виктор Леоненко (15 попыток, 9 голов)
5-6. Олег Гусев (10 попыток, 9 голов)

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 16:19
    0
    Александр Шевченко, 20.09.2020 16:02
    Леоненко, такой пенальтист я смотрю был, как и ыксперт, вернее никакой
    Пенальти Леоненко хоть иногда забивал, а как ыгсперт он посмешище.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 16:02
    0
    Леоненко, такой пенальтист я смотрю был, как и ыксперт, вернее никакой
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.09.2020 16:19
    0
    Александр Шевченко, 20.09.2020 16:02
    Леоненко, такой пенальтист я смотрю был, как и ыксперт, вернее никакой
    Пенальти Леоненко хоть иногда забивал, а как ыгсперт он посмешище.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.09.2020 16:02
    0
    Леоненко, такой пенальтист я смотрю был, как и ыксперт, вернее никакой
    Ссылка
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