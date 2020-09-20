Цыганков вышел на второе место в рейтинге пенальтистов Динамо в УПЛ

На 48-й минуте игры 3-го тура УПЛ «Динамо» — «Львов» (3:1) «бело-синие» получили право пробить пенальти.

11-метровый взялся исполнять Виктор Цыганков, который только вышел на замену. Виктор пробивал пенальти 15-й раз в чемпионате Украине за свою карьеру и реализовал 11-метровый 14-й раз.

По количеству голов с «точки» в составе киевлян в чемпионатах Украины Цыганков догнал Диого Ринкона и теперь делит с ним второе место условного рейтинга.

1. Сергей Ребров (28 попыток, 24 гола)

2-3. Диого Ринкон (15 попыток, 14 голов)

2-3. Виктор Цыганков (15 попыток, 14 голов)

4. Андрея Ярмоленко (13 попыток, 12 голов)

5-6. Виктор Леоненко (15 попыток, 9 голов)

5-6. Олег Гусев (10 попыток, 9 голов)