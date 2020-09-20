Артем ФРАНКОВ: «Олимпик забил из очевидного офсайда»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о голе 23-летнего футболиста донецкого «Олимпика» Максима Тейшейры в ворота «Миная». Тейшейра забил на 29-й минуте встречи.

«Олимпик» — «Минай». На редкость «вдохновляющий» футбол с голом из очевидного офсайда. Ну это ничего, минайцы столько народу в первой лиге судьями затравили, что неплохо прочувствовать это и на своей шкуре. Как в анекдоте: «Тату, дай менi рушницю. — На що вона тобi? — Москаля вб’ю. — А якщо вiн тебе? — А мене за що?!», — написал Франков.