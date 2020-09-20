Артем ФРАНКОВ: «Олимпик забил из очевидного офсайда»

Специалист поделился мнением о голе Максима Тейшейры в ворота «Миная»

  • 20.09.2020 15:19
  • 322 просмотра
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Олимпик забил из очевидного офсайда»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о голе 23-летнего футболиста донецкого «Олимпика» Максима Тейшейры в ворота «Миная». Тейшейра забил на 29-й минуте встречи.

«Олимпик» — «Минай». На редкость «вдохновляющий» футбол с голом из очевидного офсайда. Ну это ничего, минайцы столько народу в первой лиге судьями затравили, что неплохо прочувствовать это и на своей шкуре. Как в анекдоте: «Тату, дай менi рушницю. — На що вона тобi? — Москаля вб’ю. — А якщо вiн тебе? — А мене за що?!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 20.09.2020 15:31
    0
    Закрой ...хав....ало чертило шепелявое...
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 20.09.2020 15:31
    0
    Закрой ...хав....ало чертило шепелявое...
    Ссылка
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