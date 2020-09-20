КАРИКАТУРА ДНЯ. Заа затерроризировал Манчестер Юнайтед

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 27-летним футболистом «Кристал Пэлас» Уилфридом Заа. В поединке 2-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» Заа отметился дублем, чем помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.
«Уилфрид Заа терроризировал защиту «Манчестер Юнайтед» вчера», — прокомментировал свою работу Момани.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.