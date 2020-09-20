ЦЫГАНЫК: «Непонятно, как Скрипник будет выводить Зарю из крутого пике»

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Заря» - «Шахтер».



«Заря» в крутом пике. Это заметно. Честно говоря, непонятно, как будет выходить из него Скрипник. Думаю, что луганчане попытаются навязать борьбу «Шахтеру».



Впрочем, «горняки» получили паузу на матчи сборных, которая пойдет им на пользу. Был очень насыщенный календарь - Лига Европы, потом сразу чемпионат начался. Такой перерыв поможет футболистам Каштру восстановиться.



У «Шахтера» не будет проблем с этой «Зарей». Рискну предположить, что «Шахтер» победит со счетом 2:1», - сказал Цыганик.

Матч «Заря» - «Шахтер» начнется в 17:00.