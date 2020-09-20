Гасперини не продлил контракт с Аталантой

62-летний главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини связан контрактом с клубом до лета 2022-го года.

Ранее итальянские СМИ писали о продлении его контракта до 2023-го года, но пока этого не произошло. С мая 2019-го года Гасперини зарабатывает на уровне самых высокооплачиваемых игроков — €2,2 миллиона в год. До этого специалист получал €1,5 миллиона.

Не исключено, что руководство клуба в ближайшее время обсудит продление и увеличение контракта и с Гасперини, и с капитаном команды Алехандро Гомесом, чей контракт также истекает в июне 2022-го.

Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает работать по индивидуальной программе.