Гасперини не продлил контракт с Аталантой

Текущее соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022-го года

  • 20.09.2020 13:27
  • 893 просмотра
  • 0 комментариев
Гасперини не продлил контракт с Аталантой
© ФК Аталанта. Джан Пьеро Гасперини

62-летний главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини связан контрактом с клубом до лета 2022-го года.

Ранее итальянские СМИ писали о продлении его контракта до 2023-го года, но пока этого не произошло. С мая 2019-го года Гасперини зарабатывает на уровне самых высокооплачиваемых игроков — €2,2 миллиона в год. До этого специалист получал €1,5 миллиона.

Не исключено, что руководство клуба в ближайшее время обсудит продление и увеличение контракта и с Гасперини, и с капитаном команды Алехандро Гомесом, чей контракт также истекает в июне 2022-го.

Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук продолжает работать по индивидуальной программе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности