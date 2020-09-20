НАДАЛЬ: «Должен признать, что не слишком хорошо сыграл против Шварцмана»

Испанский теннисист обещает провести работу над ошибками

  • 20.09.2020 13:33
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НАДАЛЬ: «Должен признать, что не слишком хорошо сыграл против Шварцмана»
© ATP. Рафаэль Надаль и Диего Шварцман

Второй номер мировой классификации Рафаэль Надаль прокомментировал проигрыш аргентинцу Диего Шварцману в 1/4 финала Мастерса в Риме.
 
«Можно искать себе оправдания, но по итогу все сводится к тому, что я сыграл недостаточно хорошо. Дальше уже можно думать, почему так произошло и как это исправить. Сейчас не время для оправданий, а момент, когда я должен признать, что не слишком хорошо сыграл.
 
Это был вовсе не мой день. Была очень высокая влажность, из-за условий мячи были гораздо более тяжелыми, чем в прошлые дни. Поэтому мне было тяжело отодвинуть соперника за заднюю линию. Он здорово справился. Диего провел отличный матч, а я – нет. Если так происходит, то ты проигрываешь. Такие вещи случаются. После такой длительной паузы без соревнований я сыграл два хороших матча, а сегодня у меня был плохой матч против достойного соперника. Вот как получается. Просто хочу поздравить Диего с победой, а сам буду работать дальше.
 
Это очень непредсказуемый и особенный год. Не знаю, наверное, перед Ролан Гаррос я поеду домой, а потом посмотрим, как будут развиваться события. В Риме мне что-то удалось сделать, что-то – нет, но я хотя бы провел три матча, я до конца боролся. Если ты теряешь так много геймов на своей подаче, то ты не можешь рассчитывать на победу. Это мне нужно будет исправить. Я знаю, как это сделать, я должен продолжать работать и тренироваться с правильным настроем, чтобы дать себе шанс быть готовым к Ролан Гаррос», – сказал Надаль.
 
Отметим, что Шварцман в полуфинале сразится против Дениса Шаповалова из Канады.

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Источник — Большой теннис Украины

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