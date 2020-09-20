В поединке 2-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» дома обыграла «Валенсию» со счетом 2:1. Дублем отметился Аспас.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сельта» — «Валенсия» — 2:1
Голы: Аспас, 13, 57 — Гомес, 46
Лучшие моменты матча Сельта - Валенсия
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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Источник — Sport.ua
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