Сельта - Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Второй тур Ла Лиги

  • 19.09.2020 09:48
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
Сельта - Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© twitter.com/valenciacf

«Валенсия» по итогам минувшего сезона Ла Лиги не сумела выйти в еврокубки, поэтому сейчас перед командой стоит задача-минимум бороться за выход в Лигу Европы. При этом летом и осенью «Летучие Мыши» не только не усилили состав, но и устроили распродажу лидеров.

Были проданы ведущий форвард Родриго в «Лидс», вингер Ферран Торрес в «Манчестер Сити» и хавбек Франсос Кокелен в «Вильярреал». Эти трансферы принесли клубу более 60-ти миллионов евро. 

Несмотря на такую ситуацию, «Валенсия» в 1-м туре в дерби обыграла «Леванте» со счетом 4:2.

twitter.com/rccelta

Во втором 2-м туре команда сыграет против «Сельты», которая провалила минувший сезон и едва не вылетела, набрав на 1 пункт больше, чем «Леганес», отправившийся в Сегунду.

Сезон «Сельта» начала с нулевой ничьей с «Эйбаром». Перед матчем «Валенсия» будет фаворитом, но и «Сельта» захочет показать, что команда в сезоне готова к большему, чем борьба за выживание.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

19 сентября, суббота

«Сельта – «Валенсия»
Виго. Начало в 22:00
Прямая трансляция на медиасервисе Megogo
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности