«Валенсия» по итогам минувшего сезона Ла Лиги не сумела выйти в еврокубки, поэтому сейчас перед командой стоит задача-минимум бороться за выход в Лигу Европы. При этом летом и осенью «Летучие Мыши» не только не усилили состав, но и устроили распродажу лидеров.

Были проданы ведущий форвард Родриго в «Лидс», вингер Ферран Торрес в «Манчестер Сити» и хавбек Франсос Кокелен в «Вильярреал». Эти трансферы принесли клубу более 60-ти миллионов евро.

Несмотря на такую ситуацию, «Валенсия» в 1-м туре в дерби обыграла «Леванте» со счетом 4:2.

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Во втором 2-м туре команда сыграет против «Сельты», которая провалила минувший сезон и едва не вылетела, набрав на 1 пункт больше, чем «Леганес», отправившийся в Сегунду.

Сезон «Сельта» начала с нулевой ничьей с «Эйбаром». Перед матчем «Валенсия» будет фаворитом, но и «Сельта» захочет показать, что команда в сезоне готова к большему, чем борьба за выживание.

19 сентября, суббота