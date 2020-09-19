«Валенсия» по итогам минувшего сезона Ла Лиги не сумела выйти в еврокубки, поэтому сейчас перед командой стоит задача-минимум бороться за выход в Лигу Европы. При этом летом и осенью «Летучие Мыши» не только не усилили состав, но и устроили распродажу лидеров.
Были проданы ведущий форвард Родриго в «Лидс», вингер Ферран Торрес в «Манчестер Сити» и хавбек Франсос Кокелен в «Вильярреал». Эти трансферы принесли клубу более 60-ти миллионов евро.
Несмотря на такую ситуацию, «Валенсия» в 1-м туре в дерби обыграла «Леванте» со счетом 4:2.
twitter.com/rccelta
Во втором 2-м туре команда сыграет против «Сельты», которая провалила минувший сезон и едва не вылетела, набрав на 1 пункт больше, чем «Леганес», отправившийся в Сегунду.
Сезон «Сельта» начала с нулевой ничьей с «Эйбаром». Перед матчем «Валенсия» будет фаворитом, но и «Сельта» захочет показать, что команда в сезоне готова к большему, чем борьба за выживание.
19 сентября, суббота
|«Сельта – «Валенсия»
|Виго. Начало в 22:00
|Прямая трансляция на медиасервисе Megogo
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.