ВИДЕО. Аллегри станцевал танго в телевизионном шоу

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри принял участие в телевизионном шоу, во время которого станцевал танго под композицию группы Coldplay – Viva La Vida.



Отметим, что 53-летний специалист стал специальным гостем дебютного выпуска итальянской версии программы «Танцы со звездами».



Добавим, что последним клубом Аллегри был «Ювентус», в котором он работал с 2014 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Аллегри отказался возглавить «Барселону».