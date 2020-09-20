ВИДЕО. Аллегри станцевал танго в телевизионном шоу

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри принял участие в телевизионном шоу, во время которого станцевал танго под композицию группы Coldplay – Viva La Vida.
Отметим, что 53-летний специалист стал специальным гостем дебютного выпуска итальянской версии программы «Танцы со звездами».
Добавим, что последним клубом Аллегри был «Ювентус», в котором он работал с 2014 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что Аллегри отказался возглавить «Барселону».
Notte stellata 💫 #MassimilianoAllegri ballerino per una notte a #BallandoConLeStelle@milly_carlucci pic.twitter.com/jFQ0BB1afy— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 19, 2020
Источник — Twitter
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