ВИДЕО. Аллегри станцевал танго в телевизионном шоу

Бывший наставник «Ювентуса» предстал в новой ипостаси

  • 20.09.2020 12:55
  • 390 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Аллегри станцевал танго в телевизионном шоу
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри принял участие в телевизионном шоу, во время которого станцевал танго под композицию группы Coldplay – Viva La Vida. 
 
Отметим, что 53-летний специалист стал специальным гостем дебютного выпуска итальянской версии программы «Танцы со звездами».
 
Добавим, что последним клубом Аллегри был «Ювентус», в котором он работал с 2014 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Аллегри отказался возглавить «Барселону».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Lexus7778
    online
      Lexus7778, 20.09.2020 13:52
    0
    Так он же не танцевал, а стоял и держал ее за руки только
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.09.2020 13:12
    +1
    У нас такой бы уровень не проканал! Обосрали бы знатно!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.09.2020 13:12
    +1
    У нас такой бы уровень не проканал! Обосрали бы знатно!
    Ссылка
    Lexus7778
    online
      Lexus7778, 20.09.2020 13:52
    0
    Так он же не танцевал, а стоял и держал ее за руки только
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности