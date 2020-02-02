Аллегри отказался возглавлять Барселону

Экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри этой зимой мог возглавить «Барселону». Как сообщает AS, итальянский специалист был одним из пяти претендентов, чтобы заменить на посту Эрнесто Вальверде 13 января.

Но Аллегри ответил отказом.

Также руководство каталонцев рассматривали среди таких кандидатов: Хави, Рональд Куман, Маурисио Почеттино, Гарсия Пимьента. Но новым тренером в итоге стал Кике Сетьен.

«Барселона» под руководством Сетьена занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от «Реала» 6 очков, однако имеет матч в запасе.