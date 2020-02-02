Аллегри отказался возглавлять Барселону

Руководство каталонского клуба предлагало должность тренера итальянскому специалисту

  • 02.02.2020 13:06
  • 1250 просмотров
  • 3 комментария
Аллегри отказался возглавлять Барселону
© CalcioNews 24. Массимилиано Аллегри

Экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри этой зимой мог возглавить «Барселону». Как сообщает AS, итальянский специалист был одним из пяти претендентов, чтобы заменить на посту Эрнесто Вальверде 13 января.

Но Аллегри ответил отказом.

Также руководство каталонцев рассматривали среди таких кандидатов: Хави, Рональд Куман, Маурисио Почеттино, Гарсия Пимьента. Но новым тренером в итоге стал Кике Сетьен.

«Барселона» под руководством Сетьена занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от «Реала» 6 очков, однако имеет матч в запасе.

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Источник — As.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Billy Milligan
      Billy Milligan, 02.02.2020 13:30
    -1
    UKRAINE FAN, 02.02.2020 13:15
    Все понимают что грядет большая перестройка.
    Мне кажется дело не в перестройке, просто солидные тренера отказываются выступать марионеткой одного человека + потом еще нести персональную ответственность за такого рода сомнительный менеджмент.
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    Trasher311987
      Trasher311987, 02.02.2020 13:20
    -1
    Красава. Потому что его Юве когда был в финале лч. Когда 5 раз брал чемпионство было командой.
    А это сборище миллионеров которое строится вокруг одного миллиардера.
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    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 02.02.2020 13:15
    +1
    Все понимают что грядет большая перестройка.
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    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 02.02.2020 13:15
    +1
    Все понимают что грядет большая перестройка.
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