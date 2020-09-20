Челси - Ливерпуль: прогноз на матч от Максима Калиниченко

Игра состоится 20 сентября

  • 20.09.2020 12:26
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  • 1 комментарий
Челси - Ливерпуль: прогноз на матч от Максима Калиниченко
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Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль». Игра состоится 20 сентября. Начало в 18:30 по киевскому времени.

«В центральном матче второго тура АПЛ «Челси» встретится с «Ливерпулем». За обновленной командой Фрэнка Лэмпарда очень интересно наблюдать. Очень молодой и амбициозный состав отлично усилился в это трансферное окно, добавив пару звезд к и так крепкой команде.

Действующий чемпион АПЛ тоже сделал пару хороших сделок. Однако после первого тура у многих остались вопросы к команде Юргена Клоппа. Красные не казались в том матче самой сильной командой в чемпионате. «Мерсисайдцы» еле обыграли «Лидс» (4:3), который давненько не играл в АПЛ.

А «Челси» играючи разобрался с «Брайтоном», настреляв ему три гола, а пропустив всего один. Тем этот матч между грандами и интересен. Но что у «Ливерпуля» что-то не в порядке, видно невооруженным глазом. Особенно в обороне. Подопечные Клоппа выглядели не так уверенно еще летом после возобновления чемпионата. 

Кажется очевидным, что в матче будут голы. Ставка «обе команды забьют» должна сыграть. 

Таким образом, моя ставка — оба клуба забьют».

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Источник — vseprosport.ru

(2 голоса)

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Комментарии
    kvv1404
      kvv1404, 20.09.2020 12:28
    0
    Мене новачок АПЛ Лідс здивував- дві гри з однаковим рахунком 4-3 закінчили. І якщо Ліверпулю програли то наступний виграли.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 20.09.2020 12:28
    0
    Мене новачок АПЛ Лідс здивував- дві гри з однаковим рахунком 4-3 закінчили. І якщо Ліверпулю програли то наступний виграли.
    Ссылка
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