Сидорчук провел юбилейный матч в УПЛ

29-летний полузащитник стал 19-м футболистом в истории столичного клуба, которому это удалось

  • 20.09.2020 12:40
  • 676 просмотров
  • 1 комментарий
Сидорчук провел юбилейный матч в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Поединок 3-го тура УПЛ против «Львова» (3:1) стал для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука 150-м в составе «бело-синих» в рамках отечественного чемпионата.
 
Полузащитник стал 19-м футболистом в истории столичного клуба, который провел не менее 150 игр в динамовской футболке.
 
Матчи Сергея Сидорчука за «Динамо» по сезонам чемпионатов Украины
 
2012/2013 – 7 матчей (0 голов) 
2013/2014 – 14 (2)
2014/2015 – 22 (3)
2015/2016 – 19 (1)
2016/2017 – 27 (4)
2017/2018 – 10 (0)
2018/2019 – 23 (1)
2019/2020 – 25 (1)
2020/2021 – 3 (0)
 
Отметим, что Сидорчук дебютировал за «Динамо» в чемпионате Украины 10 марта 2013 года в победном гостевом поединке против луцкой «Волыни» (2:0).

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 14:04
    0
    У игроков клюба Великих Понтов одни юбилеи
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 14:04
    0
    У игроков клюба Великих Понтов одни юбилеи
    Ссылка
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