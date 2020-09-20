Сидорчук провел юбилейный матч в УПЛ

Поединок 3-го тура УПЛ против «Львова» (3:1) стал для капитана «Динамо» Сергея Сидорчука 150-м в составе «бело-синих» в рамках отечественного чемпионата.



Полузащитник стал 19-м футболистом в истории столичного клуба, который провел не менее 150 игр в динамовской футболке.



Матчи Сергея Сидорчука за «Динамо» по сезонам чемпионатов Украины



2012/2013 – 7 матчей (0 голов)

2013/2014 – 14 (2)

2014/2015 – 22 (3)

2015/2016 – 19 (1)

2016/2017 – 27 (4)

2017/2018 – 10 (0)

2018/2019 – 23 (1)

2019/2020 – 25 (1)

2020/2021 – 3 (0)



Отметим, что Сидорчук дебютировал за «Динамо» в чемпионате Украины 10 марта 2013 года в победном гостевом поединке против луцкой «Волыни» (2:0).

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