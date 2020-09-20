Кристалл – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Первой лиги, в котором херсонский «Кристалл» будет принимать «Полесье» из Житомира.
Поединок пройдет в Херсоне на стадионе «Кристалл». Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
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Источник — ФК Кристалл Херсон
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