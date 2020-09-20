В матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» обыграл «Эйбар» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вильярреал» — «Эйбар» — 2:1
Голы: Морено, 63, Алкьасер, 71 — Гарсия, 50
Лучшие моменты матча Вильярреал - Эйбар
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Пако Алькасер (Вильярреал).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Эйбар).
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Источник — Sport.ua
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