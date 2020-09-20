ВОНДРОУШОВА: «Против Свитолиной я сыграла потрясающий матч»

Чешская теннисистка очень рада первой победе над украинкой

  • 20.09.2020 11:20
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  • 1 комментарий
ВОНДРОУШОВА: «Против Свитолиной я сыграла потрясающий матч»
© Jimmie48 Photography. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках 1/4 финала турнира в Риме.
 
«В пятницу я завершила свой матч в полночь, так что это было довольно сложно, и я не выспалась. Думаю, против Свитолиной я сыграла потрясающий матч. Даже не ожидала этого, но я просто счастлива, что завершила поединок победой.
 
Я не допустила слишком много ошибок, мне удалось сделать так много отличных укороченных. Я также очень хорошо подавала, и в целом считаю, что сыграла отличный матч.
 
Свитолина – отличный игрок, и она уже побеждала меня три раза. Она очень быстро двигается, сильно бьет и очень хорошо подает, но я думаю, что на этот раз я просто играла лучше», – сказала Вондроушова.
 
Отметим, что в полуфинале Маркета сразится против своей соотечественницы Каролина Плишковой.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 20.09.2020 12:10
    0
    Щеб пак!
    Світоліна зіграла теж потрясно!!!!
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 20.09.2020 12:10
    0
    Щеб пак!
    Світоліна зіграла теж потрясно!!!!
    Ссылка
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