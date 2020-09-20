ВОНДРОУШОВА: «Против Свитолиной я сыграла потрясающий матч»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках 1/4 финала турнира в Риме.



«В пятницу я завершила свой матч в полночь, так что это было довольно сложно, и я не выспалась. Думаю, против Свитолиной я сыграла потрясающий матч. Даже не ожидала этого, но я просто счастлива, что завершила поединок победой.



Я не допустила слишком много ошибок, мне удалось сделать так много отличных укороченных. Я также очень хорошо подавала, и в целом считаю, что сыграла отличный матч.



Свитолина – отличный игрок, и она уже побеждала меня три раза. Она очень быстро двигается, сильно бьет и очень хорошо подает, но я думаю, что на этот раз я просто играла лучше», – сказала Вондроушова.



Отметим, что в полуфинале Маркета сразится против своей соотечественницы Каролина Плишковой.