Тренер Гента: «Яремчук делает то, на что мало кто способен в Бельгии»

Тренер «Гента» Вим де Деккер признался, будет ли он помогать Роману Яремчуку в психологическом плане после незабитого пенальти в матче чемпионата Бельгии с «Мускроном» (1:0).



«Немного, потому что Роман – нападающий, который живет за счет забитых мячей. Но я разговаривал с ним много раз и буду продолжать это делать. Он фантастический нападающий, мы иногда видим это во время тренировок. Он делает то, на что способны немногие другие нападающие в Бельгии. Но этот незабитый пенальти мы обсудим внутри команды», – сказал де Деккер.



Напомним, 23-го сентября «Гент» примет киевское «Динамо» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.