Бывший помощник Михайленко устроился в команде Первой лиги

Сергей Дирявка будет отвечать за подготовку защитников в «ВПК-Агро»

  • 20.09.2020 10:47
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Бывший помощник Михайленко устроился в команде Первой лиги
© СК Днепр-1. Сергей Дирявка

Вместе с отправленным в отставку главным тренером «Днепра-1» Дмитрием Михайленко, занимаемые должности в команде освободили его помощники.
 
Однако один из экс-помощников Михайленко, Сергей Дирявка, сразу трудоустроился в перволиговом клубе «ВПК-Агро».
 
По информации источника, Дирявка станет ассистентом главного тренера Сергея Соловьева и будет непосредственно отвечать за подготовку защитников.
 
Напомним, что в третьем туре первой лиги «ВПК-Агро» сыграет 21 сентября в Краматорске с местным «Авангардом». В первых двух турах команда набрала одно очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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