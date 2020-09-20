Бывший помощник Михайленко устроился в команде Первой лиги

Вместе с отправленным в отставку главным тренером «Днепра-1» Дмитрием Михайленко, занимаемые должности в команде освободили его помощники.



Однако один из экс-помощников Михайленко, Сергей Дирявка, сразу трудоустроился в перволиговом клубе «ВПК-Агро».



По информации источника, Дирявка станет ассистентом главного тренера Сергея Соловьева и будет непосредственно отвечать за подготовку защитников.



Напомним, что в третьем туре первой лиги «ВПК-Агро» сыграет 21 сентября в Краматорске с местным «Авангардом». В первых двух турах команда набрала одно очко.