Бывший помощник Михайленко устроился в команде Первой лиги

Вместе с отправленным в отставку главным тренером «Днепра-1» Дмитрием Михайленко, занимаемые должности в команде освободили его помощники.
Однако один из экс-помощников Михайленко, Сергей Дирявка, сразу трудоустроился в перволиговом клубе «ВПК-Агро».
По информации источника, Дирявка станет ассистентом главного тренера Сергея Соловьева и будет непосредственно отвечать за подготовку защитников.
Напомним, что в третьем туре первой лиги «ВПК-Агро» сыграет 21 сентября в Краматорске с местным «Авангардом». В первых двух турах команда набрала одно очко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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