ВИДЕО. Как «убивали» Фернандеша в матче с Кристал Пэлас

Как из небольшого фола сделать трагедию

  • 20.09.2020 09:15
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ВИДЕО. Как «убивали» Фернандеша в матче с Кристал Пэлас
© ФК Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продемонстрировал невероятное актерское мастерство в матче второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:3).

При счете 0:1 португалец слишком сильно преувеличил последствия фола со стороны Джеймса Маккарти, который все же немного наступил ему на ногу. 

Отметим, что это не помогло МЮ набрать очки в этом матче, а «Кристал Пэлас» одержал вторую победу на старте сезона.

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Источник — Twitter

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