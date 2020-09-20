ВИДЕО. Как «убивали» Фернандеша в матче с Кристал Пэлас

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш продемонстрировал невероятное актерское мастерство в матче второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:3).

При счете 0:1 португалец слишком сильно преувеличил последствия фола со стороны Джеймса Маккарти, который все же немного наступил ему на ногу.

Отметим, что это не помогло МЮ набрать очки в этом матче, а «Кристал Пэлас» одержал вторую победу на старте сезона.