2-й тур
Лидс
4:3
Фулхэм
19.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лидс - Фулхэм - 4:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 20.09.2020 06:44
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Лидс - Фулхэм - 4:3. Видео голов и обзор матча
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В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» в битве с другим новичком сезона «Фулхэмом» сумел забить сопернику четыре гола и выиграл со счетом 4:3. Это первая победа команды в элите после 16 лет вне АПЛ.

АПЛ. 2-й тур.

Лидс - Фулхэм 4:3
Голы: Коста, 5, 57, Клих, 41 (с пен), Бэмфорд, 50 - Митрович, 34 (с пен), 67, Рид, 62

Лучшие моменты матча Лидс - Фулхэм
67' ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
62' ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
56' ГОЛ ! Мяч забил Элдер Кошта (Лидс).
50' ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
41' ГОЛ ! С пенальти забил Матеуш Клих (Лидс).
34' ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
5' ГОЛ ! Мяч забил Элдер Кошта (Лидс).
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Виталий Петровский, Sport.ua

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