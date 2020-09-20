Лидс - Фулхэм - 4:3. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» в битве с другим новичком сезона «Фулхэмом» сумел забить сопернику четыре гола и выиграл со счетом 4:3. Это первая победа команды в элите после 16 лет вне АПЛ.
АПЛ. 2-й тур.
Лидс - Фулхэм 4:3
Голы: Коста, 5, 57, Клих, 41 (с пен), Бэмфорд, 50 - Митрович, 34 (с пен), 67, Рид, 62
Лучшие моменты матча Лидс - Фулхэм
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Фулхэм).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Элдер Кошта (Лидс).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матеуш Клих (Лидс).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александар Митрович (Фулхэм).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Элдер Кошта (Лидс).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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