Лидс - Фулхэм - 4:3. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» в битве с другим новичком сезона «Фулхэмом» сумел забить сопернику четыре гола и выиграл со счетом 4:3. Это первая победа команды в элите после 16 лет вне АПЛ.

АПЛ. 2-й тур.

Лидс - Фулхэм 4:3

Голы: Коста, 5, 57, Клих, 41 (с пен), Бэмфорд, 50 - Митрович, 34 (с пен), 67, Рид, 62