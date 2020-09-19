У Лидса снова феерия. Забили 4 гола и смогли победить

Команда Марсело Бьелсы ярко начала сезон

  • 19.09.2020 18:59
  • 607 просмотров
  • 1 комментарий
У Лидса снова феерия. Забили 4 гола и смогли победить
© Skysports.com

В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» в битве с другим новичком сезона «Фулхэмом» сумел забить сопернику четыре гола и выиграл со счетом 4:3. Это первая победа команды в элите после 16 лет вне АПЛ.

Отметим яркий старт команды Марсело Бьелсы. В первом туре «Лидс» только в конце встречи уступил «Ливерпулю» 3:4.

АПЛ. 2-й тур.

Лидс - Фулхэм 4:3
Голы: Коста, 5, 57, Клих, 41 (с пен), Бэмфорд, 50 - Митрович, 34 (с пен), 67, Рид, 62

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 19:05
    +1
    В минулому турі забили тричі, але не вистачило. В цьому турі перестрахувались і забили чотири
    Хлопці віджигають
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 19:05
    +1
    В минулому турі забили тричі, але не вистачило. В цьому турі перестрахувались і забили чотири
    Хлопці віджигають
    Ссылка
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