У Лидса снова феерия. Забили 4 гола и смогли победить

В матче 2-го тура АПЛ «Лидс» в битве с другим новичком сезона «Фулхэмом» сумел забить сопернику четыре гола и выиграл со счетом 4:3. Это первая победа команды в элите после 16 лет вне АПЛ.
Отметим яркий старт команды Марсело Бьелсы. В первом туре «Лидс» только в конце встречи уступил «Ливерпулю» 3:4.
АПЛ. 2-й тур.
Лидс - Фулхэм 4:3
Голы: Коста, 5, 57, Клих, 41 (с пен), Бэмфорд, 50 - Митрович, 34 (с пен), 67, Рид, 62
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Источник — Sport.ua
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