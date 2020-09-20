Игрок Ингульца провел матч в УПЛ после 11-летнего перерыва

Более продолжительные игровые паузы в УПЛ имели только два игрока

  • 20.09.2020 06:43
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Игрок Ингульца провел матч в УПЛ после 11-летнего перерыва
© ФК Ингулец. Виталий Павлов

В поединке с «Десной» (1:1) первую игру в УПЛ после 11-летнего перерыва провел 32-летний защитник «Ингульца» Виталий Павлов. Последний раз он выходил на поле в элитном дивизионе 23 мая 2009 года в гостевом матче «Кривбасса», чьи ряды защищал тогда Виталий, против «Металлиста» (0:1).

Более продолжительные игровые паузы, чем у Павлова (11 лет 119 дней), имели только Денис Ковба и Александр Яковенко.

Самые продолжительные игровые паузы в чемпионатах Украины

Пауза

Игрок

Дата

Клуб

Дата

Клуб

11 лет 287 дней

Денис КОВБА

21.05.2000

Звезда

03.03.2012

Александрия

11 лет 162 дня

Александр ЯКОВЕНКО

25.09.2004

Металлист

05.03.2016

Динамо

11 лет 119 дней

Виталий ПАВЛОВ

23.05.2009

Кривбасс

19.09.2020

Ингулец

11 лет 78 дней

Артем ШТАНЬКО

25.06.1999

Николаев

11.09.2010

Кривбасс

10 лет 328 дней

Александр СОКОРЕНКО

15.08.1999

Таврия

09.07.2010

Севастополь

10 лет 96 дней

Андрей ШЕВЧЕНКО

27.05.1999

Динамо

31.08.2009

Динамо

10 лет 93 дня

Вячеслав РЯБОВ

16.05.2009

Кривбасс

17.08.2019

Колос

10 лет 90 дней

Александр ПРИЗЕТКО

01.12.1994

Динамо

01.03.2005

Металлист

10 лет 40 дней

Александр МАЛЫГИН

13.06.1996

Заря

23.07.2006

Заря

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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