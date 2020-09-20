Игрок Ингульца провел матч в УПЛ после 11-летнего перерыва

В поединке с «Десной» (1:1) первую игру в УПЛ после 11-летнего перерыва провел 32-летний защитник «Ингульца» Виталий Павлов. Последний раз он выходил на поле в элитном дивизионе 23 мая 2009 года в гостевом матче «Кривбасса», чьи ряды защищал тогда Виталий, против «Металлиста» (0:1).

Более продолжительные игровые паузы, чем у Павлова (11 лет 119 дней), имели только Денис Ковба и Александр Яковенко.

Самые продолжительные игровые паузы в чемпионатах Украины