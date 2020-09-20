Миколенко стал самым молодым капитаном Динамо после Цыганкова

В матче со «Львовом» (3:1) динамовцев впервые вывел на поле Виталий Миколенко. В возрасте 21 год 113 дней он стал 44-м и одним из самых молодых капитанов киевлян в чемпионатах Украины.
Cреди игроков «Динамо» в более юном возрасте исполнял капитанские обязанности только Виктор Цыганков.
Самые молодые капитаны «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
20 лет 123 дня
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
18.03.2018
|
Ворскла (д)
|
4:0
|
21 год 113 дней
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
19.09.2020
|
Львов (д)
|
3:1
|
22 года 134 дня
|
Александр АЛИЕВ
|
17.06.2007
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
23 года 113 дней
|
Андрей АННЕНКОВ
|
14.05.1992
|
Нива Т (д)
|
1:0
|
23 года 120 дней
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
18.06.1998
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
23 года 138 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
10.03.2013
|
Волынь (г)
|
2:0
|
23 года 287 дней
|
Айила ЮССУФ
|
17.08.2008
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
24 года 63 дня
|
Никита БУРДА
|
26.05.2019
|
Львов (д)
|
2:1
|
24 года 187 дней
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
18.07.2009
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
24 года 221 день
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
14.03.1993
|
Черноморец (д)
|
1:0
* на день первого матча в качестве капитана.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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