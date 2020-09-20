Миколенко стал самым молодым капитаном Динамо после Цыганкова

В матче со «Львовом» (3:1) динамовцев впервые вывел на поле Виталий Миколенко. В возрасте 21 год 113 дней он стал 44-м и одним из самых молодых капитанов киевлян в чемпионатах Украины.

Cреди игроков «Динамо» в более юном возрасте исполнял капитанские обязанности только Виктор Цыганков.

Самые молодые капитаны «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст* Игрок Дата Соперник Счет 20 лет 123 дня Виктор ЦЫГАНКОВ 18.03.2018 Ворскла (д) 4:0 21 год 113 дней Виталий МИКОЛЕНКО 19.09.2020 Львов (д) 3:1 22 года 134 дня Александр АЛИЕВ 17.06.2007 Арсенал (г) 1:0 23 года 113 дней Андрей АННЕНКОВ 14.05.1992 Нива Т (д) 1:0 23 года 120 дней Сергей ФЕДОРОВ 18.06.1998 Металлург Д (г) 0:1 23 года 138 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 10.03.2013 Волынь (г) 2:0 23 года 287 дней Айила ЮССУФ 17.08.2008 Металлург З (д) 2:0 24 года 63 дня Никита БУРДА 26.05.2019 Львов (д) 2:1 24 года 187 дней Артем МИЛЕВСКИЙ 18.07.2009 Черноморец (д) 5:0 24 года 221 день Олег ЛУЖНЫЙ 14.03.1993 Черноморец (д) 1:0

* на день первого матча в качестве капитана.