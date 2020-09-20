Миколенко стал самым молодым капитаном Динамо после Цыганкова

21-летний Миколенко вывел команду с капитанской повязкой на матч со «Львовом» (3:1)

  • 20.09.2020 06:33
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Миколенко стал самым молодым капитаном Динамо после Цыганкова
© ФК Динамо

В матче со «Львовом» (3:1) динамовцев впервые вывел на поле Виталий Миколенко. В возрасте 21 год 113 дней он стал 44-м и одним из самых молодых капитанов киевлян в чемпионатах Украины.

Cреди игроков «Динамо» в более юном возрасте исполнял капитанские обязанности только Виктор Цыганков.

Самые молодые капитаны «Динамо» в чемпионатах Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Соперник

Счет

20 лет 123 дня

Виктор ЦЫГАНКОВ

18.03.2018

Ворскла (д)

4:0

21 год 113 дней

Виталий МИКОЛЕНКО

19.09.2020

Львов (д)

3:1

22 года 134 дня

Александр АЛИЕВ

17.06.2007

Арсенал (г)

1:0

23 года 113 дней

Андрей АННЕНКОВ

14.05.1992

Нива Т (д)

1:0

23 года 120 дней

Сергей ФЕДОРОВ

18.06.1998

Металлург Д (г)

0:1

23 года 138 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

10.03.2013

Волынь (г)

2:0

23 года 287 дней

Айила ЮССУФ

17.08.2008

Металлург З (д)

2:0

24 года 63 дня

Никита БУРДА

26.05.2019

Львов (д)

2:1

24 года 187 дней

Артем МИЛЕВСКИЙ

18.07.2009

Черноморец (д)

5:0

24 года 221 день

Олег ЛУЖНЫЙ

14.03.1993

Черноморец (д)

1:0

* на день первого матча в качестве капитана.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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